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23.10.2017 09:23 
В Твери открылась ежегодная книжная ярмарка "Тверской переплёт-2017"

В Твери открылась ежегодная книжная ярмарка Тверской переплёт-2017

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Столько печатной продукции, пожалуй, не встретишь ни в одном книжном магазине. Классика, детская профессиональная литература, новинки. Книжная ярмарка "Тверской переплёт" в этом году объединила более 40 издательств со всей России.

Именно в Тверь, в областную библиотеку имени Горького привезли те издания, которые вышли буквально несколько месяцев назад. Многие, несмотря на обширный тираж, уже раскуплены.

Посмотреть на красочные иллюстрации,необычное оформление, познакомиться с новыми авторами в первый день работы книжной ярмарки "Тверской переплет" пришли самые преданные читатели

В рамках выставки "Тверской переплёт"состоялась и презентация новой пятой книги "Вещение -вещание" - поэта, кандидата философских наук - Ефима Беренштейна. Это сонеты, переводы, верлибры и несколько хокку на русский манер, но с соблюдением японской манеры исполнения. Как признается Ефим Павлович, "Вещение -вещание" - не сборник, а именно книга с произведениями разными как сам автор.

В этом году Ефим Беренштейн - лауреат премии имени Николая Гумилева. Она в Верхневолжье была учреждена в 2010 году и присуждается писателям, драмматургам, поэтам , получившим широкое общественное признание. Программа книжной ярмарки насыщенная. В течении трех дней в областной библиотете имени Горького будут проходить не только творческие мастер-классы, выставки печатной продукции, а также встречи с авторами, писателями, издателями и иллюстраторами. Здесь готовы поразить даже самых искушенных читателей.


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