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|24.10.2017 09:42
|Чемпионат России по бесснежным видам ездового спорта прошел в Тверской области
Удерживают с трудом. С воем, звонким лаем многие участники вырываются уже финишировать. Карт из четырех и более собак один из зрелищных этапов Чемпионата и Первенства России по ездовому спорту.
Впереди бегущие задают тон всем остальным. Каюру остается вовремя предупреждать о поворотах
Преодолеть дистанцию, а это четыре километра 700 метров, четвероногие участники должны за минимальное время. Всего 8 дисциплин. В их числе -гонки на скутерах. Здесь важна физическая подготовка уже и каюра
Более 300 собак приехали показать свою скорость, выносливость и отменное послушание. Это качество, увы, удавалось на трассе не всем.
Но даже неудачи любимых питомцев, здесь как свои собственные, признаются каюры
"Вилли", "Вилли". После трудной дистанции каждого четвероногого участника нужно и важно похвалить. Все они работали в одной упряжке. Молодцы!!!
Для хаски "Вилли" сразу после финиша персональный массаж. Участник доволен, еще бы пробежал
Соревнования по ездовому спорту в деревне Ямок Калининского района проходили два дня. Самые быстрые пушистые бегуны, по итогам российского этапа, отправятся в Польшу на Чемпионат Мира.
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