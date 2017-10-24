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24.10.2017 09:42 Чемпионат России по бесснежным видам ездового спорта прошел в Тверской области





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Удерживают с трудом. С воем, звонким лаем многие участники вырываются уже финишировать. Карт из четырех и более собак один из зрелищных этапов Чемпионата и Первенства России по ездовому спорту.



Впереди бегущие задают тон всем остальным. Каюру остается вовремя предупреждать о поворотах



Преодолеть дистанцию, а это четыре километра 700 метров, четвероногие участники должны за минимальное время. Всего 8 дисциплин. В их числе -гонки на скутерах. Здесь важна физическая подготовка уже и каюра



Более 300 собак приехали показать свою скорость, выносливость и отменное послушание. Это качество, увы, удавалось на трассе не всем.



Но даже неудачи любимых питомцев, здесь как свои собственные, признаются каюры



"Вилли", "Вилли". После трудной дистанции каждого четвероногого участника нужно и важно похвалить. Все они работали в одной упряжке. Молодцы!!!



Для хаски "Вилли" сразу после финиша персональный массаж. Участник доволен, еще бы пробежал



Соревнования по ездовому спорту в деревне Ямок Калининского района проходили два дня. Самые быстрые пушистые бегуны, по итогам российского этапа, отправятся в Польшу на Чемпионат Мира.











