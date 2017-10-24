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24.10.2017 09:42 В деревнях Тверской области началась горячая пора





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Житель Калининского района Максим Максимов дрова для собственных нужд заготавливает сам - в деревне у него дом и баня. Считает, что так выгоднее : если покупать, то заплатишь тысяч десять - за рубку и привоз. А тут своя техника и инструмент - почему бы не сэкономить. Чтобы сделать всё по закону, заключил с лесничеством договор купли-продажи, оплатил стоимость древесины. Сейчас цены те же, что и в прошлом году - при сплошной рубке это 63 рубля за кубометр, при выборочной вдвое дешевле. Но в случае выборочной рубки разрешается заготавливать только деревья, помеченные лесничим.



По закону заготовку следует вести только в границах отведённого участка, иначе, за незаконную рубку грозит ответственность вплоть до уголовной. Накажут и в случае, если после рубки делянка останется неубранной. Запрещается также продавать нарубленную для собственных нужд древесину другим лицам. Не случайно для этого в лесничестве требуют свидетельство на дом и справку из поселения о нуждаемости в заготовке. По региональному законодательству деловая древесина, например, берёза, на дрова не идет, для этих целей у нас хватает малопригодных в промышленном отношении деревьев - ольхи и осины.



Договор купли - продажи заключается на год, то есть в течение этого срока заготовить дрова можно, когда угодно. Единственная проблема, что сейчас сама процедура отпуска сухостоя и ветровала стала более длительной. Из-за чего время от подачи заявки до начала рубки также увеличилось. Это связано с налаживанием механизма реализации действующего законодательства.



Те, кто ждать не может и кому дрова нужны срочно, могут обратиться к легальным лесозаготовителям. Телефоны подскажут в любом участковом лесничестве. В целом, в регионе потребность в дровяной древесине среди жителей достаточно высока и ежегодно составляет порядка 110 тысяч кубометров. За девять месяцев этого года объем заготовки дров для собственных нужд достиг уже половины ежегодного объёма.









