Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





24.10.2017 09:42 
В деревнях Тверской области началась горячая пора

В деревнях Тверской области началась горячая пора

Фото  Видео репортаж Видео
Житель Калининского района Максим Максимов дрова для собственных нужд заготавливает сам - в деревне у него дом и баня. Считает, что так выгоднее : если покупать, то заплатишь тысяч десять - за рубку и привоз. А тут своя техника и инструмент - почему бы не сэкономить. Чтобы сделать всё по закону, заключил с лесничеством договор купли-продажи, оплатил стоимость древесины. Сейчас цены те же, что и в прошлом году - при сплошной рубке это 63 рубля за кубометр, при выборочной вдвое дешевле. Но в случае выборочной рубки разрешается заготавливать только деревья, помеченные лесничим.

По закону заготовку следует вести только в границах отведённого участка, иначе, за незаконную рубку грозит ответственность вплоть до уголовной. Накажут и в случае, если после рубки делянка останется неубранной. Запрещается также продавать нарубленную для собственных нужд древесину другим лицам. Не случайно для этого в лесничестве требуют свидетельство на дом и справку из поселения о нуждаемости в заготовке. По региональному законодательству деловая древесина, например, берёза, на дрова не идет, для этих целей у нас хватает малопригодных в промышленном отношении деревьев - ольхи и осины.

Договор купли - продажи заключается на год, то есть в течение этого срока заготовить дрова можно, когда угодно. Единственная проблема, что сейчас сама процедура отпуска сухостоя и ветровала стала более длительной. Из-за чего время от подачи заявки до начала рубки также увеличилось. Это связано с налаживанием механизма реализации действующего законодательства.

Те, кто ждать не может и кому дрова нужны срочно, могут обратиться к легальным лесозаготовителям. Телефоны подскажут в любом участковом лесничестве. В целом, в регионе потребность в дровяной древесине среди жителей достаточно высока и ежегодно составляет порядка 110 тысяч кубометров. За девять месяцев этого года объем заготовки дров для собственных нужд достиг уже половины ежегодного объёма.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.