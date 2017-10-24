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24.10.2017 09:43 
В Тверском регионе выпал первый снег

В Тверском регионе выпал первый снег

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В понедельник даже днём рядом с автосервисами очереди из автомобилей - водители спешат скорее переобуть своих железных коней. Выпал первый снег.

При подготовке к зиме Госавтоинспекция, в первую очередь, рекомендует поменять резину и не забыть о том, что с апреля этого года эти действия дополнительно нужно продублировать стикером со знаком "Шипы" - его клеят на заднем стекле автомобиля. В противном случае грозит штраф 500 рублей. В этом автосервисе процедура замены резины занимает всего полчаса - её ускорили за счёт установки современного оборудования. Сейчас специалисты готовы работать и во внеурочное время.

Автолюбителей в ГИБДД просят соблюдать скоростной режим. К примеру, на скользкой дороге тормозной путь увеличивается почти втрое. Интенсивность, разгонов, торможений, поворотов должна быть минимальной.

В ближайшие дни предупреждают синоптики будут наблюдаться так называемые температурные качели: днём чуть выше нуля, ночью - минус, пока небольшой но опасный. Сильных снегопадов в первой половине недели синоптики не прогнозируют. Но дальше погода может существенно ухудшиться.

Похолодание будет сопровождать туман и шквалистый ветер. Местами на дорогах возможна гололедица.


АРХИВ 


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