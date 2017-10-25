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25.10.2017 09:25 Тверской экскаваторный завод запустил новое серийное производство





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Вот они - два мощных красавца, собранных в Твери. Оба относятся к классу тяжелых эскаваторов и могут работать в горных массивах и котлованах. Основное преимущество обеих машин - защита машиниста. Даже при опрокидывании или падения груза сверху безопасность гарантирована. Кабины, сделанные в России, успешно прошли сертификацию в Германии.



На тверском экскаваторном заводе ежегодно выпускают более 300 единиц гусеничной техники. Современные машины сегодня задействованы в том числе и на строительстве новой трассы М-11



Гордость тверского экскаваторного завода -современная техника, выпущенная на производственных площадках компании. Она используется на разных строительных объектах и находится в серийном производстве уже более 5 лет



Выпуск новых гусеничных экскаваторов стал возможным благодаря совместному проекту мирового производителя "Терекс Корпорейшн" и российской компании "Русские машины"



Тверские машины дешевле западных аналогов, но теперь ни в чем им не уступают. Чтобы выдержать конкуренцию специально для запуска новых гусеничных машин на тверском экскаваторном заводе модернизировали сварочное производство.



До конца года в стенах тверского экскаваторного завода компания "РМ- Терекс" планируют выпустить 15 современных машин.









