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25.10.2017 09:26 
В Тверском регионе вновь «засветились» фальшивые деньги

В Тверском регионе вновь засветились фальшивые деньги

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В Тверской области количество поддельных купюр - снижается - 530 случаев выявления. В пять раз меньше, чем пару лет назад. Защита российской банкноты совершенствуется. Сегодня она одна из самых высоких в мире. Подлинность купюры можно проверить с помощью обычной лупы - увидев микротексты и микроузоры.

Полицейские предупреждают расплатиться поддельной купюрой - риск стать не потерпевшим, а подозреваемым. Лучше сомнительную банкноту отдать на экспертизу в банк, где ее выдали, либо обратиться в полицию.

Бдительности требуют и новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В обороте они недавно и поступили только в три подразделения Центрального Банка России - Крыму, Москве и на Дальний Восток, в Тверской области их пока нет.


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