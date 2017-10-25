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25.10.2017 09:26 В Тверском регионе вновь «засветились» фальшивые деньги





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В Тверской области количество поддельных купюр - снижается - 530 случаев выявления. В пять раз меньше, чем пару лет назад. Защита российской банкноты совершенствуется. Сегодня она одна из самых высоких в мире. Подлинность купюры можно проверить с помощью обычной лупы - увидев микротексты и микроузоры.



Полицейские предупреждают расплатиться поддельной купюрой - риск стать не потерпевшим, а подозреваемым. Лучше сомнительную банкноту отдать на экспертизу в банк, где ее выдали, либо обратиться в полицию.



Бдительности требуют и новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В обороте они недавно и поступили только в три подразделения Центрального Банка России - Крыму, Москве и на Дальний Восток, в Тверской области их пока нет.









