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26.10.2017 09:22 
В Твери началась реставрация музея Салтыкова-Щедрина

В Твери началась реставрация музея Салтыкова-Щедрина

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Экспозиция тверского музея Салтыкова-Щедрина, которая была неизменной в течение нескольких десятков лет, временно переезжает. Музей закрыт на реставрацию. Упакованные стулья, столы, предметы интерьера позапрошлого столетия - ценнейший груз, который эта Газель отвезет в хранилища Старицкого краеведческого музея.

Экспонаты, которые увезли в хранилище Старицкого музея, жители и гости Твери увидят не скоро. Во время реконструкции здания, они участвовать в выставках не будут, их также будут приводить в порядок.

Реконструировать музей Салтыкова-Щедрина будут в течение двух лет. Занятия с детьми, которые проводились в музее на Рыбацкой, сотрудники частично сохранили, они временно проходят в Доме купцов Арефьевых на улице Горького, который и сам неполностью открыт для горожан и гостей областной столицы. Одно из зданий усадьбы также нуждается в ремонте, но средств на него пока нет.

Одновременно с музеем Салтыкова-Щедрина рестраврацию проводят и в основном здании музея Тверского быта на улице Советская. Он так же закрыт для посетителей.

Директор Музея козла в Твери Владимир Лавренов с гордостью показывает новые экспонаты. Его музей сегодня один из немногих в областной столице, который открыт для посетителей. Говорит, из-за ремонтов в других туристы нередко жалуются: то, какую они видят столицу Верхневолжья в Интернете, в реальности оказывается другим.

Работники культуры надеются, когда завершится реконструкция музеев, они смогут принимать посетителей, чем раньше. Главное, чтобы за это время туристы не отвыкли приезжать город, который всегда славится богатой историей и гостеприимством.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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