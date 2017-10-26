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26.10.2017 09:23 В Тверской области отметят 100-летие маршала Советского Союза Николая Огаркова





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К торжествам, посвященным 100-летию со дня рождения маршала Советского Союза Николая Огаркова, на его малой Родине - в Молоковском районе начали готовиться еще с августа. Ветераны обратились с просьбой к губернатору помочь в организации праздника. В ходе рабочей поездки Игорь Руденя побывал в Молоковском краеведческом музее, где хранятся личные вещи, документы, фотографии, книги полководца. В день празднования его юбилея в Молоково пройдет митинг и концерт. В них будут участвовать представители Министерства обороны, родственники Николая Огаркова, ветераны, молодежь. Столетие выдающегося военоначальника отметят и в Москве. Так, 30 октября на Новодевичьем кладбище, где похоронен Герой Советского Союза, состоится памятная церемония. В этот же день в столице пройдет военно-научная конференция.









