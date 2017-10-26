Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





26.10.2017 09:24 
Коммунальщики Тверской области начали подготовку к зиме

Коммунальщики Тверской области начали подготовку к зиме

Фото  Видео репортаж Видео
101 единица муниципальной техники этой зимой будет чистить дороги областной столицы. Это КДМ, «Фотоны», тракторы, погрузчики и другие машины. Их подготовку к зиме проверяет ГИБДД.

Для зимы без аномальных снегопадов этих машин достаточно для хорошего содержания дорог, говорят в МУП «ЖЭК». Почти вся техника готова к зимней уборке. Первую в этом сезоне подсыпку дорог уже провели.

Увозить убранный снег зимой будут на два снежных полигона в Боровлёве. Здесь большие машины смогут разгружаться до 30 тысяч раз. В этом году на полигонах сделают освещение и подъездную дорогу.

Для предотвращения образования льда на дорогах Твери их будут обрабатывать соляным раствором. Воду для его приготовления достают из расположенного под Тверью подземного водоёма кембрийского периода. Скважину построили в советское время, а в этом году МУП «ЖЭК» её переоборудовало и получило лицензию на использование.

Традиционно зимой будет использоваться и песко-соляная смесь. На один сезон ее потребуется около 45 тысяч тонн.
Очищать улицы города в этом году водителям уборочной техники должно стать легче. На некоторых улицах запретили парковку. Там, где обочины загружены, на помощь машинам выйдут дворники. В этом году их будет 150 человек.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.