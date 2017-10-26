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26.10.2017 09:24 Коммунальщики Тверской области начали подготовку к зиме





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101 единица муниципальной техники этой зимой будет чистить дороги областной столицы. Это КДМ, «Фотоны», тракторы, погрузчики и другие машины. Их подготовку к зиме проверяет ГИБДД.



Для зимы без аномальных снегопадов этих машин достаточно для хорошего содержания дорог, говорят в МУП «ЖЭК». Почти вся техника готова к зимней уборке. Первую в этом сезоне подсыпку дорог уже провели.



Увозить убранный снег зимой будут на два снежных полигона в Боровлёве. Здесь большие машины смогут разгружаться до 30 тысяч раз. В этом году на полигонах сделают освещение и подъездную дорогу.



Для предотвращения образования льда на дорогах Твери их будут обрабатывать соляным раствором. Воду для его приготовления достают из расположенного под Тверью подземного водоёма кембрийского периода. Скважину построили в советское время, а в этом году МУП «ЖЭК» её переоборудовало и получило лицензию на использование.



Традиционно зимой будет использоваться и песко-соляная смесь. На один сезон ее потребуется около 45 тысяч тонн.

Очищать улицы города в этом году водителям уборочной техники должно стать легче. На некоторых улицах запретили парковку. Там, где обочины загружены, на помощь машинам выйдут дворники. В этом году их будет 150 человек.









