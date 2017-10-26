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26.10.2017 09:25 В широкий прокат выходит новый фильм-сказка «Последний богатырь»





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Конечно, это не блокбастер, а попытка компании Дисней найти новый способ работать в России и для России. Сюжет фильма «Последний богатырь» основан на событиях, которые происходят с героями русских сказок. Тут и Кощей, и Баба-Яга, Иван-Дурак.



Ваня - обычный московский парень. Он простоват, но находчив. В один день попадает в фантастическую страну Белогорье. Оказывается в эпицентре событий. Ему нужно победить зло. Если, конечно, он поймет свою роль в спасении сказочного Белогорья. Зрителей ждут самые современные спецэффекты, зрелищные трюки, удивительные пейзажи и знаменитый юмор от авторов лучших российских комедий. В фильме «Последний богатырь» звездный состав актеров: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Евгений Дятлов. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко.









