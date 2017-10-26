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26.10.2017 09:26 
В Твери прошла научно-производственная конференция "Сварка в железнодорожном транспорте"

В Твери прошла научно-производственная конференция Сварка в железнодорожном транспорте

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Это контактная сварка.По размеченным компьютерной программой точкам, а на боковой спинке одноэтажного вагона их до 3,5 тысяч, электрическим током специалист "сваривает" металл. На тверском вагоностроительном заводе сделать это быстро, прочно и качественно позволяет современное оборудование. Людям лишь остается правильно настроить аппарат и подобрать нужный режим. Впрочем, полностью отказаться от ручной сварки невозможно, к примеру, при ремонте. Здесь важно, прежде всего, мастерство сварщика.

Сварщики, как и оборудование, технологии проходят аттестацию. Без этого не продать ни один вагон. Однако российские и зарубежные стандарты отличаются. Производителям железнодорожного транспорта приходится платить за сертификацию дважды.

Продукцию для международных железных дорог тверского вагонзавода с 2008 года сертифицирует немецкая федерация сварки. Предприятие включено в европейский реестр качества.

На первой международной конференции, которая состоялась в Твери, около сотни представителей ведущих производителей вагонов в России, Германии и Украины обсуждали возможность объединить европейские и российские стандарты. Первый шаг был сделан еще в апреле, когда был открыт национальный комитет по сварке. Следующий - создание нормативной базы.

До конца следующего года должна быть также разработана и методика аудита сварочного производства российских предпритятий.


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