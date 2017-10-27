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27.10.2017 09:12 В Твери во время тихого часа 3-летний ребенок ушел из детского сада на улицу





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Инцидент в тверском саду №4 на улице Лукина произошел 17 октября, но огласку ситуация получила только сейчас, когда информация о случившемся появилась на официальном сайте Следственного комитета. Мальчик 2014-го года рождения во время тихого часа, через незапертую входную дверь вышел из группы, а затем ушел за огороженную территорию сада на улицу.



Проходящий мимо детского сада мужчина, заметив ребенка без верхней одежды, передал его администрации дошкольного учреждения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



Недалеко от этого сада находится одна из самых оживленных улиц города Орджоникидзе.Если бы ребенок, который самовольно покинул территорию, дошел туда, найти его было бы намного сложнее.



Детский сад №4 один из старейших в Твери. Здание постройки середины прошлого столетия. Сад небольшой, в нем работают 3 группы. Сюда ходят малыши из соседних домов, родители все друг друга знают. Для обеспечения безопасности здесь установлены 4 видеокамеры, территория ограждена металлическим забором, а входная дверь оборудована кодовым замком. То, что ребенок смог беспрепятственно самостоятельно уйти из сада, для местных жителей новость неприятная.



Служебная проверка показала: в конце тихого часа помощник воспитателя ушла домой, не закрыв двери и не предупредив о своем уходе воспитателя. В городском управлении образования такое отношение к служебным обязанностям назвали халатным.



Сейчас 4-й сад работает в обычном режиме. Во всех дошкольных учреждениях города проходят дополнительные инструктажи по охране жизни и здоровья ребенка, по антитеррористической безопасности.









