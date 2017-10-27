







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













27.10.2017 09:13 Редкие кадры удалось сделать сотрудникам заповедника в Тверской области





Фото Видео

На записи видно, что мишки еще не совсем освоились на новом месте. Они осторожно осматривают свои владения. После того, как медведица понимает, что семейству ничего не угрожает. Все вместе, с двумя меджветами, они начинают обед. Овес, по мнению, специалистов заповедника, лучший нажировочный корм для мишек. Доказано, что за час бурые могут съедать до 5 килограммов зерновых.









