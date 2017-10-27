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27.10.2017 09:14 
100-летний юбилей маршала советского союза Николая Огаркова сегодня отметили в Тверской области

100-летний юбилей маршала советского союза Николая Огаркова сегодня отметили в Тверской области

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В поселке Молоково - на малой Родине Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Николая Васильевича Огарова прошли торжества в честь знаменитого земляка. Тридцатого октября исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося военноначальника мирного времени. «Золотую звезду» он получил в 77-ом году. «Доктриной Огаркова» до сих пор называют на Западе систему управления войсками в любой современной армии. Ее впервые разработал советский военноначальник.

Помог боевой опыт - военным инженером Огарков прошел всю Великую Отечественную войну. В мирное время стал общевойсковым командиром, в течение 7 лет возглавлял Генштаб Вооруженных сил страны. А теперь маршал - гордость Тверской земли.
Николай Огарков был очень ответственным человеком. Так, даже когда он редактировал многотомную советскую "Военную энциклопедию", вдавался в каждую деталь, вспоминает супруг единственной дочери маршала Валерий Жилин.

Когда молоковцы 13 лет назад решили открыть музей выдающегося земляка, родственники передали его личные вещи, фотографии, документы, подарки. Один из экспонатов – теннисная ракетка. Внучка маршала Надежда Белевич вспоминает, что дед всю жизнь занимался спортом.

В молоковском музее собирают не только экспонаты, но и воспоминания родственников, сослуживцев. Говорят, маршал относился одинаково и к лейтенанту, и к генералу. Но к их работе предъявлял высокие требования.
В Молоково торжества, посвященные юбилею Николая Огаркова, завершились концертной программой и конференцией, на которой отряд школьников вступил в ряды Юнармии.


АРХИВ 


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