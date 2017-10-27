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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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27.10.2017 09:16 
В широкий прокат вышел новый фильм-сказка «Последний богатырь»

В широкий прокат вышел новый фильм-сказка Последний богатырь

Фото  Видео репортаж Видео
"Последний богатырь" - новая русская сказка в жанре комедии в категории 12+. По воле авторов современный молодой человек со всеми его комплексами, привычками, стереотипами мышления и жаргоном оказывается в сказочной стране среди известных персонажей русских народных сказок. Это и создает в картине каскад комедийных ситуаций.

Фильм снимался в Абхазии у села Верхняя Эшера. Там в ущелье горного ручья стоит древняя крепость, а под ней окутаная легендами пещера - Уаз-Абаа, что в переводе звучит как "Замок феодала". Натурные съемки в этих сказочных местах в картине сопровождают суперсовременные эффекты, технологию которых специалисты считают новаторской.

Очень сложные грим и костюмы преображают занятых в фильме актеров до неузнаваемости. Зрители не сразу распознают в сказочных персонажах Александра Семчева, Елену Яковлеву, Екатерину Вилкову, Константина Лавроненко и других.

Это 2я картина, снятая Дмитрием Дьяченко совместно с российским офисом Уолта Диснея. Кстати, известность режиссеру принесли именно комедии, в том числе и телевизионные.: "О чем говорят мужчины", "Супербобровы" , "Мамочки", "Кухня" и др. Его новый фильм "Последний богатырь" демонстрируется во всех кинотеатрах Твери. Уже в первый день проката он набирает популярность среди зрителей.


АРХИВ 


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