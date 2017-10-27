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27.10.2017 09:17 В областной столице проходит ежегодная конференция «Розовая лента»





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Красивые женщины и одна болезнь на всех, рак. Но прятаться как все – не про них. Они не впали в отчаяние и решили рассказать о своих страхах и переживаниях. И помогла им в этом московский фотохудожник Лиза Эшва, автор благотворительного проекта «Моя мелодия». Шесть смелых тверитянок согласились стать фотомоделями. На снимках словно и не видно боли, которую они испытывают, того отчаяния, что чувствуют изо дня в день во время борьбы с болезнью. Лучшие работы представили на выставке.



Быть красивой и успешной несмотря ни на что. Так считает тверитянка Марина. 6 лет назад ей поставили страшный диагноз – рак молочной железы. Но она бросила вызов болезни и не сдалась. Вытерпела всё, и химиотерапию.



На сегодняшний день в Тверской области 56 тысяч онкобольных. Ежегодно выявляется около 3 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. В Тверь, в центр имени Аваева, на 6-ую медицинскую конференцию приехали более 200 врачей из разных городов России. Онкологи, гинекологи, хирурги и впервые врачи-педиатры. Они делятся опытом, последними открытиями.



Основной акцент – на вакцинопрофилактику против вируса папилломы человека. Ежегодно от рака шейки матки погибает тысячи женщин в возрасте от 15 до 30 лет.



В Тверском специализированном Центре имени Аваева помогают сотням женщин пройти реабилитацию. Этот аппарат знаком тем, кто пережил рак молочной железы. После удаления лимфоузлов отток лимфы заблокирован. Процедура позволяет снять отек и восстановить циркуляцию.



Ранняя диагностика заболевания ключевой фактор успеха лечения. При обнаружении заболевания на ранней стадии шансы на выздоровление достигают 90%.









