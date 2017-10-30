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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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30.10.2017 09:03 
В Твери прошёл традиционный День призывника



 
Чтобы поближе познакомить будущих защитников Родины, с тем что ожидает их вне гражданки, провели экскурсию в ракетной части. Призывники с интересом рассматривали военную технику и интересовались бытом армейской службы.

Войсковая часть - одна из прославленных в Верхневолжье и относится к подразделениям повышенной секретности. Ее оснащение новейшие реактивные системы залпового огня "СМЕРЧ". Боевые машины показали будущим призывникам.

Рядом с пусковой установкой - заряжающая машина. 12 реактивных снарядов - вес одного - 850 килограммов. Будущие призывники интересовались скоростью выстрела, как происходит процесс зарядки, а также, где размещается экипаж

Будущим новобранцем также показали боевое и спортивное оружие , последнюю разработку парашютов, которые раскрываются сами, а также быт армейцев. И это не только столовая, казармы, спортивный зал и обмундирование. Настоящие армейские бутцы, как и все остальное, точно не купишь в специализированном магазине

Учащимся рассказали об истории части. Предшественником 79 -ой гвардейской реактивной артиллерийской бригады был 84 гвардейский минометный полк. Его солдаты в составе 2 Белорусского фронта сражались в Сталинградской битве, под Курском и освобождали Брянск в годы Великой Отечественной войны

Также ребята узнали, что срочную службу после получения высшего и среднеспециального образования можно не проходить, а сразу перейти на контрактную. Это не только денежное довольствие от государства, а также различные льготы.

Служба в вооруженных силах РФ, в том числе по контракту становится востребованной. Этому способствуют и военно-патриотические объединения. Среди них, всероссийское патриотическое движение Юнармия. В городской день призывника в стенах прославленной боевой части в его ряды вступили студенты Тверского торгово-экономического колледжа.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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