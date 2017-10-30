







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













30.10.2017 09:03 Телеканал Россия 1 совместно с благотворительным фондом Русфонд продолжает акцию помощи тяжелобольным детям





Сегодня мы расскажем о Диме КАневе. У мальчика недорозвитие челюсти. Требуется ортодонтическое лечение. О том, как помочь Диме, расскажет Ольга Сельдемирова.



Мама Оля заботливо напоминает сыну о домашнем задании.Хотя для пятиклассника Дмитрия Канева учить уроки только в радость. Тем более писать реферат по любимой истории.



Познавать азы наук сейчас для Дмитрия одно из доступных занятий. А мечта о спорте пока остается лишь мечтой. Медотвод по состоянию здоровья. У 12 летнего мальчишки анклиоз височно- нижнечелюстного сустава, недоразвитие нижней челюсти справа. Любые физические нагрузки противопоказаны. Родился Дима после тяжелых родов. А проблемы со здоровьем , как следствие родовой травмы.



У мальчика диагностировали гипоксию, повышенное внутричерепное давление. Направили в Тверь. Врачи выхаживали малыша две недели. Наблюдали, поддерживали медикаментозно. Однако к трем годам проявились другие проблемы. Дима стал плохо есть, не мог откусывать твердую пищу и с трудом ее жевал. К пяти годам появилось искажение лица- скос челюсти вправо В Детской стоматологической поликлинике диагностировали артороз височно- нижнечелюстного сустава. Мама Оля решила проконсультироваться у других специалистов. В Москве в институте стоматологии и челюстно- лицевой хирургии диагноз подтвердили. С тех пор мальчика наблюдал ортодонт.



Стоимость лечения 150 тысяч рублей. Читатели газеты " Коммерсант" и сайта Русфонд соберут 106 тысяч. Не хватает 44.

Помочь Диме просто. Для этого необходимо отправить на короткий номер 5542 СМС сообщение со словом " Дети". Стоимость одного СМС 75 рублей. Все вместе мы сможем это сделать.



Владельцы Айфонов и телефонов на платформе андройд могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонд.Прерывать лечение нельзя, иначе нивелируется достигнутый результат.



Стоимость лечения 150 тысяч рублей. Читатели газеты " Коммерсант" и сайта Русфонд соберут 106 тысяч. Не хватает 44.Для помощи Диме необходимо отправить на короткий номер 5542 СМС сообщение со словом " Дети". Стоимость одного СМС 75 рублей.Владельцы Айфонов и телефонов на платформе андройд могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонд.



Пятерки в Димином дневнике- мамина гордость. Она надеется и верит, что в будущем его старания помогут ему выучиться и найти хорошую работу. Но главная ее мечта, чтобы сын был здоров и прожил полноценную интересную жизнь.









