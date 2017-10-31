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31.10.2017 09:03 Сотрудники вневедомственной охраны отметили свой профессиональный праздник





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Госслужба образовалась 65 лет назад, а с 2016 года вошла в состав Росгвардии. В Твери круглосуточно работают 11 экипажей охраны. Под защитой находятся более 4 тысяч объектов области. Отличившимся бойцам накануне вручили награды и ценные подарки.



От сторожевых постов с оружием в руках, до новейшей системы охраны объектов с использованием самых современных технических средств – таков 65 летний путь развития службы вневедомственной охраны. Те, кому мы доверяем свою безопасность и имущество, в торжественной обстановке отмечают юбилей. На особом счету ветераны службы.



В настоящее время в структуре регионального Управления вневедомственной охраны 21 филиал. В последние годы уровень технической оснащенности службы вырос в разы.



В Тверской области под охраной находятся более 4 тысяч объектов, в том числе особой важности и жизнеобеспечения, около 9 тысяч квартир, домов, гаражей и других мест хранения имущества жителей. За 9 месяцев 2017 года группы задержания вневедомственной охраны выезжали на задание более 2, 5 тысяч раз, нарядами обнаружено и задержано 19 лиц, находящихся в розыске, выявлено 191 преступление.



В современных условиях угрозы терроризма и экстремизма, деятельность вневедомственной охраны приобретает особый статус. Растут и требования к профессионализму, мастерству личного состава. Тех, кто соответствует этому высокому уровню и отличился на службе, чествовали, отмечая юбилейную дату.









