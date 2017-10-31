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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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31.10.2017 09:03 
в Тверском областном клиническом реабилитационном центре прошел день открытых дверей, посвященный профилактике инсульта

в Тверском областном клиническом реабилитационном центре прошел день открытых дверей, посвященный профилактике инсульта

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Это заболевание уже перестало быть диагнозом для пожилых. Теперь врачи все чаще находят болезнь у молодежи.

«Узнай больше – живи дольше»! Девиз Всемирного Дня борьбы с инсультом. Десятки тверитян пришли в областной клинический реабилитационный центр, чтобы получить бесплатные консультации специалистов.

Горожане могли проверить артериальное давление, сосудистую проходимость и пройти тест, определяющий уровень сахара в крови.

Инсульт – острое нарушение кровообращения головного мозга, когда сосуд может закупориться или разорваться. Возникает при гипертонии, атеросклерозе, очень часто приводит к летальному исходу. Ежегодно в России происходит 400 тысяч инсультов.

На приеме у невролога Татьяны Павленко – молодая женщина. Она интересовалась, как распознать опасную болезнь, ведь в её семье уже были такие случаи. Основные признаки: асимметрия лица, невнятная речь, онемение конечностей.

Такой контроль поможет снизить риск инсульта на 60 %, прекращение курения - на 40. Главная цель акции – напомнить тверитянам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.


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