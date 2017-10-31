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31.10.2017 09:04 
Единственный в России Музей гадов, который находится в Кимрском районе Тверской области, отмечает свой юбилей

Единственный в России Музей гадов, который находится в Кимрском районе Тверской области, отмечает свой юбилей

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10 лет назад проект «Гадово – родина Змея Горыныча» получил региональный грант на развитие. И сегодня он является одним из самых популярных у туристов объектов в Кимрском районе. Ежегодно там принимают около 100 групп.

Здесь оживает сказка и начинается увлекательное театрализованное действо. Главный экспозиционный зал музея посвящен , конечно змеям. Фигурки из камня, железа , дерева ,ткани , заспиртованные. Самый большой экспонат около метра в высоту, самый маленький- меньше мизинца. Всего-порядка двух сотен.

Музей Гадов- название говорящее. И придумано оно не случайно. Раньше в окрестностях водилось много змей. Про них даже легенды складывали. Одна гласит, что в низовьях реки Хоча, на которой стоит деревня, находилось знаменитое " море змеево"- историческая родина Змея Горыныча.

Игры , хороводы, конкурсы для детей и взрослых. В течение трех часов массовики -затейники развлекают гостей.

А это одно из любимых мест туристов. Так называемый ресторан. Интересно здесь не только название самого ресторана, но и меню Холодец из лягушачьих лапок, котлетки из мухоморной подливки. Особенно здесь советуют молодильный супчик. Сейчас его и попробуем.

С пылу с жару. У гостей аж слюнки текую. А еще говорят, кто его попробует моложе и красивее станет. Особый рецепт и у котлеток

10 лет назад проект " Гадово- родина Змея Горыныча" получил региональный гранд на развитие. И сегодня он является одним из самых популярных у туристов объектов в Кимрском районе .

Ежегодно его посещает около 100 групп . Но выгодное георгафическое положение и богатая истории Кимрского района позволяет развивать разные виды туризма.


АРХИВ 


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