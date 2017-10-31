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31.10.2017 09:04 
в Москве почтили память маршала Советского союза, нашего земляка Николая Огаркова

в Москве почтили память маршала Советского союза, нашего земляка Николая Огаркова

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Родственники и соратники возложили цветы к могиле полководца, а в стенАх Академии Генерального штаба России прошла военно-историческая конференция.

Возложением венков и цветов к могиле в день 100-летнего юбилея почтили память Героя Советского Союза Николая Васильевича Огаркова. На Новодевичье кладбище приехали близкие родственники Маршала - младшая внучка Анастасия и зять Валерий Жилин, соратники и сослуживцы, ветераны военной службы и действующие офицеры, которые премудрости ратного дела изучали в том числе по трудам военноначальника.
Уроженец Молоковского района прошел длинный путь от лейтенанта до Маршала. Его военный опыт - золотая страница в истории российской армии. И об этом говорили на военно-исторической конференции в Военной академии генерального штаба Вооруженных Сил России.Николай Огарков закончил эту академию в числе слушателей "Жуковского набора". Для него обучение в этих стенах стало переломным моментом в жизни.

Оперативно-стратегические учения "Запад-81", подготовленные под руководством Николая Огаркова, до сих пор не смогла превзойти ни одна армия мира. По своим масштабам они сравнимы лишь с крупными военными операциями времен Великой Отечественной войны. В сентябре 1981 на учениях была впервые опробована автоматизированная система управления и некоторые виды высокоточного оружия.

Николай Огарков уделял серьезное внимание развитию теории управления стратегическими ядерными силами и противоракетной обороне, он фактически создал в Генштабе центр оперативно-стратегических исследований. Его взгляды не потеряли своей актульности. Не даром подходы Маршала Огаркова к реформированию Вооруженных Сил сегодня воплощаются в жизнь.


АРХИВ 


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