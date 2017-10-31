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31.10.2017 09:05 
Обмерные чертежи здания и архитектурных элементов Речного вокзала переданы в Правительство Тверской области

Обмерные чертежи здания и архитектурных элементов Речного вокзала переданы в Правительство Тверской области

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Документы станут основой для проектирования восстановительных работ.

В здании Речного вокзала была проведена лазерная съёмка и специальное сканирование с помощью новейшего оборудования. Теперь у реставраторов будут все необходимые параметры центральной части строения и архитектурных деталей. Полученные данные легли в основу трёхмерной модели и обмерных чертежей.

Детали и шаблоны здания можно будет воссоздать с точностью до миллиметра, а фасады - до сантиметра. Обмеряна была абсолютно каждая деталь, на них составлены отдельные чертежи.

Сейчас на объекте завершены аварийно-восстановительные работы и установка специального баннера, проведён демонтаж шпиля, аварийных колонн и конструкций бельведера, укреплены отдельные участки центральной части строения, разобраны завалы. На финансирование из резервного фонда Правительства Тверской области было направлено почти 8 млн рублей.


АРХИВ 


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