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31.10.2017 09:05 Обмерные чертежи здания и архитектурных элементов Речного вокзала переданы в Правительство Тверской области





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Документы станут основой для проектирования восстановительных работ.



В здании Речного вокзала была проведена лазерная съёмка и специальное сканирование с помощью новейшего оборудования. Теперь у реставраторов будут все необходимые параметры центральной части строения и архитектурных деталей. Полученные данные легли в основу трёхмерной модели и обмерных чертежей.



Детали и шаблоны здания можно будет воссоздать с точностью до миллиметра, а фасады - до сантиметра. Обмеряна была абсолютно каждая деталь, на них составлены отдельные чертежи.



Сейчас на объекте завершены аварийно-восстановительные работы и установка специального баннера, проведён демонтаж шпиля, аварийных колонн и конструкций бельведера, укреплены отдельные участки центральной части строения, разобраны завалы. На финансирование из резервного фонда Правительства Тверской области было направлено почти 8 млн рублей.









