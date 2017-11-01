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|01.11.2017 09:07
|Центр реабилитации наркозависимых "Радуга" в Кимрах получил Президентский грант почти 2 миллиона рублей на развитие своей деятельности
На конкурс было подано около 6 тысяч заявок из разных субъектов страны. Организация занимается психотерапией желающих вернуться к полноценной жизни и, как говорят здесь, восстанавливает личности.
В свои 18 Максим уже столкнулся с проблемой наркотиков. Чтобы избавиться от зависимости, в Кимры приехал из Ярославля. Скоро эти деревянные колонны, которые он терпеливо шкурит и красит, будут установлены в иконостасе одного из пределов храма Вознесения Господня.
Сегодня кимрский Центр реабилитации наркозависимых - единственная организация Русской православной церкви, которая работает по программе "Терапевтическое сообщество". В течение года с желающими начать новую жизнь, трудятся психологи, духовники. Медициной здесь не занимаются.
День воспитанников расписан с 7 утра до 11 вечера. Сейчас, к примеру, все квасят капусту на зиму, а недавно в лесу собирали бруснику. Но получится ли жить правильно после того, как вернутся домой, никто из этих людей гарантии не дает.
Центр реабилитации в Кимрах живет на пожертвования прихожан и родственников, тех, кого здесь возвращают к жизни. Почти 2 миллиона рублей, выделенные по гранту Президента Владимира Путина, помогут до конца следующего года не думать, где искать деньги.
За каждую государственную копейку Центр реабилитации будет отчитываться ежеквартально.
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