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01.11.2017 09:07 
Тверская область ждет в гости китайцев

Тверская область ждет в гости китайцев

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В региональном министерстве туризма начали разрабатывать новые программы и экскурсии. О том, чем еще будут привлекать жителей Поднебесной?

Чэнь Ди и Ши Янтань с интересом осматривают фольклорную лабораторию филфака. Здесь в стенах Тверского госуниверситета студентки из Поднебесной планируют изучать русский язык в течение восьми месяцев. В России четвёртый день и первые впечатления о стране и столице Верхневолжья очень хорошие.

Китайские студентки хотели бы посмотреть на красоты Байкала и увидеть полярную ночь в Мурманске, в планах побывать в Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, именно две столицы "оттягивают" практически весь поток туристов, направляющихся из Китая в Россию.

Пока китайские делегации проезжают через Тверь транзитом. Задача - заставить экскурсионные автобусы останавливаться как минимум на одну ночевку.

На сегодняшний день только один тверской отель прошел процедуру добровольной сертификации "Чайна Френдли". В будущем году в тверском регионе представителей индустрии гостеприимства, обещающих китайским туристам комфортный отдых должно стать больше. Региональное министерство туризма готово расширить количество объектов для турпоказа, а региональные гиды так же понимают, что для привлечения иностранных туристов от них требуется иной подход к организации экскурсий.

Сейчас Верхневолжье разрабатывает серию информационных туров для китайских туроператоров. На сегодняшний день задача перед представителями российского турбизнеса - увеличить количество туристов из Китая. Ежегодно они тратить 215 миллиардов долларов на свои поездки и только 1 % "достается" России.


АРХИВ 


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