Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений- сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





01.11.2017 09:08 
Органам государственной безопасности России в этом году исполняется 100 лет

Органам государственной безопасности России в этом году исполняется 100 лет

Фото  Видео репортаж Видео
Одной из успешных форм работы контрразведчиков во время Великой Отечественной войны была радиоигра противника.

Владимир Семеняка - чекист с 30 летнем стажем. Может рассказывать о своей и о работе коллег часами. Конечно, если информация не под грифом "секретно". На вопрос о малоизвестных страницах в истории органов государственной безопасности, а в этом годы службе исполняется 100 лет, выделил - "войну в эфире". Информационная борьба по радио со спецслужбами противника появилась в годы Великой Отечественной войны. В результате - задерживали вражеских агентов, внедряли своих в диверсионные школы Абвера, а главное - дезинформировали немецкую разведку и военное командование. В 42-ом на территории Калининской области велось сразу несколько радиоигр - "Монастырь", "Марс", "Кремль".

Владимир Федосьевич вспомнил об одной из самых успешных операций. Началась она с перевербовки немецких агентов - советских военнопленных, заброшенных на парашютах в мае 42-ого в район Сандова. В течение трех месяцев, сами не зная, они передавали ложные сведения в Абвер. Да, в сторону Ржева массово передвигались эшелоны с бойцами, оружием и танками. Правда, все они были...из фанеры. Когда из Сталинграда противник перебросил несколько своих дивизий к Ржеву, радиоигру прекратили. Еще одна - под названием "Туман" проходила в Ржевском районе с сентября 44-ого по 45-ый. Сюжет взяли за основу авторы художественного фильма " Приказано уничтожить. Операция: "Китайская шкатулка". Его события далеки от реальности. Совпадения - лишь в деталях.

Владимир Семеняка убежден, переиграть спецслужбы противника было особым искусством. Им в совершенстве владели советские чекисты, такие, как сотрудник тверского управления - Михаил Пухов. Радиоигры спецслужбы проводят и в наши дня. Однако используются другие средства, современные.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.