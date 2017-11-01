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01.11.2017 09:08 Органам государственной безопасности России в этом году исполняется 100 лет





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Одной из успешных форм работы контрразведчиков во время Великой Отечественной войны была радиоигра противника.



Владимир Семеняка - чекист с 30 летнем стажем. Может рассказывать о своей и о работе коллег часами. Конечно, если информация не под грифом "секретно". На вопрос о малоизвестных страницах в истории органов государственной безопасности, а в этом годы службе исполняется 100 лет, выделил - "войну в эфире". Информационная борьба по радио со спецслужбами противника появилась в годы Великой Отечественной войны. В результате - задерживали вражеских агентов, внедряли своих в диверсионные школы Абвера, а главное - дезинформировали немецкую разведку и военное командование. В 42-ом на территории Калининской области велось сразу несколько радиоигр - "Монастырь", "Марс", "Кремль".



Владимир Федосьевич вспомнил об одной из самых успешных операций. Началась она с перевербовки немецких агентов - советских военнопленных, заброшенных на парашютах в мае 42-ого в район Сандова. В течение трех месяцев, сами не зная, они передавали ложные сведения в Абвер. Да, в сторону Ржева массово передвигались эшелоны с бойцами, оружием и танками. Правда, все они были...из фанеры. Когда из Сталинграда противник перебросил несколько своих дивизий к Ржеву, радиоигру прекратили. Еще одна - под названием "Туман" проходила в Ржевском районе с сентября 44-ого по 45-ый. Сюжет взяли за основу авторы художественного фильма " Приказано уничтожить. Операция: "Китайская шкатулка". Его события далеки от реальности. Совпадения - лишь в деталях.



Владимир Семеняка убежден, переиграть спецслужбы противника было особым искусством. Им в совершенстве владели советские чекисты, такие, как сотрудник тверского управления - Михаил Пухов. Радиоигры спецслужбы проводят и в наши дня. Однако используются другие средства, современные.









