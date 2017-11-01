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01.11.2017 09:08 От умения пользоваться специальным оборудованием до возможности оказать первую медпомощь





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В Твери открылась школа поисковиков. Перед работой в полевых условиях ребят обучат всему, что нужно знать будущим специалистам.



Ложки, котелки и даже снаряды времен Великой Отечественной войны - они теперь безопасны - нашли бойцы отряда "Патриот", ученики 46-ой школы Твери во время летней вахты. Свои трофеи показывают ровесникам из других школ города - 49-ой, 21-ой, 16-ой. Теперь вместе будут готовиться к полевым выходам. Учеба растянется на год. В программе - оказание первой медицинской помощи, умение пользоваться миноискателем.



Современный поисковик - не просто копатель, он - исследователь. Знание антропологии ему необходимо. Задача - по характеру повреждений на частях скелета воссоздать ситуацию, в которой оказался погибший боец. Важна тщательность в работе.



Семь лет в Тверском регионе работает проект "Поколение выбирает поиск". Если раньше его инициаторы ограничивались отдельными обучающими акциями, то сейчас решили привести их в систему и открыть школу юного поисковика. Только Тверью не ограничатся.

Так опытные тверские поисковики готовят себе смену. В начале обучения - пока 20 школьников. Главное теперь - по-настоящему увлечь их трудным, но благородным делом - возращением с войны погибших бойцов.









