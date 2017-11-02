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02.11.2017 09:13 Ремонты в тверских дворах затягиваются – хотя, как ранее сообщали в администрации, работы должны были завершиться до начала ноября





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Подрядчики работают в усиленном режиме. Даже ночью. Ведь по графику должны обновить около 150 дворовых территорий.



На ряде объектов за прошедшую неделю сделали достаточно большой объём работ. Ремонт завершен на Советской улице, Коробкова. Правда, такая позитивная картина редкость. На улице Паши Савельевой 52 за месяц почти ничего не изменилось. Вместо кучи песка в начале октября - по середине двора в начале ноября гора щебня, где была большая лужа - там и осталась - правда вокруг нее появился бордюр. Асфальта как не было так и нет. Почему? В администрации отвечают, что причин много.



При перебоях с материалами и плохой погоде уже дворы ремонтировать не получается - зато разрытия идут ударными темпами. Так почти новый асфальт две недели назад срезали во дворах сразу трех соседних домов 9, 11 и 13 на улице Республиканской. "Зачем? - недоумевают жильцы.



Во дворе ямы, у подъездов горой свалены снятые ограждения, в разных местах открытие люки в которые пока к счастью проваливаются только машины, а не люди - ограждений нет. То ли рабочие, то ли сами жильцы прикрыли зияющие ямы где досками, где старыми дверными коробками с ближайшей помойки.



После того, как сняли асфальт , здесь невозможно пройти не испачкав ботинок - чтобы не тащить грязь домой жильцы прямо перед подъездом положили коврик и просят жителей убедительно - вытирайте ноги прежде чем войти в дом. Во дворе дома 56 по улице Пичугина новый асфальт уже положили и радости жильцов не было бы предела если не одно НО - укладывали его в снег и новый асфальт можно отламывать прямо рукой.



Жильцы снимали, как делают дорогу во дворе на свои мобильные телефоны. Сначала рабочие снег вместе с грязью укатали катком, сверху асфальт и опять - катком. На замечания что это не по технологии отвечали, что материал надо использоваться, обратно не повезут. Не растает ли такая дорога весной вместе со снегом сказать сложно.









