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02.11.2017 09:14 В одном из крупнейших осетровых хозяйств в России - в Романовском, расположенном в деревне Романово Кимрского района Тверской области, построили цех по переработке рыбы





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Установили оборудование. Однако солить и коптить осетра, а также расфасовывать икру в промышленных масштабах начнут в следущем году. Сейчас экспериментируют в небольших объемах.



Оборудование только что установлено. Первыми осваивают его технологи. К такой элитной рыбе, как осетр, - особый подход. А именно, никакой химии. После горячего или холодного копчения мясо становится нежным, а храниться лишь неделю.



Пока в Кимрах экспериментируют с технологиями, чтобы осетрина была вкуснее. В промышленных масштабах цех заработает только в будущем году. В планах - 100 тонн в год. В таких же объемах будут перерабатывать и черную икру.



Потрошить рыбу или "доить" ее в Романовском осетровом хозяйстве начнут не раньше следующей осени. Самкам будет по 7 лет. Сейчас они матереют и "нагуливают жир" в отдельных бассейнах. Отобрали 30 тысяч самых плодовитых.



У предпринимателей амбициозные планы - обеспечить черной икрой, прежде всего, центр России. Это касается и осетрины. За ней уже сейчас в Кимрский район приезжают из Астрахани и из Мурманска. Самый ходовой товар - двухлетние осетры весом больше килограмма. Полмиллиона тонн рыбы в год - таков сейчас объем производства. Его увеличили за счет уменьшение затрат на выращивание осетров.



Второй год они питаются кормом, который изготавливают в Романовском рыбхозе. Составили больше десятка собственных рецептов. Держат их в секрете.



Осетр - неприхотлив. Однако подо льдом не живет. Поэтому по периметру бассейна установлены нагреватели. Для разведения выбрали два вида. Русский, когда-то местный житель, - активнее и менее прожорлив в отличие от ленского - родом из сибирской реки Лены. Кормят 4 раза в день.



В ближайшие пять лет кимрские рыбоводы планируют построить еще 2-3 бассейна, а в следующем году не будут закупать икру для выращивания мальков, надеются на материанское поголовье. Инкубатор уже есть. Эксперимент продолжится.









