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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





02.11.2017 09:14 
Меняешь номер мобильного телефона, не забудь про карту, которая к нему подключена

Меняешь номер мобильного телефона, не забудь про карту, которая к нему подключена

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Иначе накопления могут оказаться в чужом кармане. В Тверской области в этом году зарегистрировано 530 случаев мошенничества с помощью сЕти Интернет и мобильных.

Хищение денег с банковских карт с помощью мобильного телефона - самый распространенный способ мошенничества. Как правило владельцы не задумывась отвечают на СМС, с помощью которых мошенники списывают баланс к нулю

Если к мобильному телефону привязано сразу несколько карт , доступ с помощью специальных программ будет ко всем денежным накоплениям. Вирус блокирует в том числе банковскую защиту и оповещения с номера 900. Об "опасной рассылке", внезапной блокировке или подозрительной активности с карты, советуют полицейские, необходимо сообщать.

Новый способ мошенничества пересчисление денег друзьям в социальных сетях- 36 фактов. Взаймы виртуально, может брать кто угодно, взломав страницу или аккаунт. Обезопасить себя можно только позвонив знакомому и не сообщать никому номера личных банковских карт. Как правило, такие преступления совершаются дистанционно из других регионов.

Среди мошенников популярен и социальный способ, обход по квартирам под видом соцработников, газовых служб. Их жертвы - пенсионеры, которым предлагают либо купить технику, либо подписать определенные бумаги.


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