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02.11.2017 09:15 
В Верхневолжье начал свою работу льноводческий кластер

В Верхневолжье начал свою работу льноводческий кластер

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Теперь областные льноводы должны выстроить свою работу по новому - от "поля до прилавка". Как с задачей справляется предприятие во Ржеве сегодня оценила делегация во главе с заместителем министра Сельского хозяйства России.

Ржевская льночесальная фабрика старейшее предприятие льноперерабатывающего комплекса России. Оно было основано в 1909 году купцами Рябушинскими и до сих пор остается уникальным предприятием, не имеющим конкурентов. Сейчас здесь производят 9 видов продукции, 7 их которых ориентированы на экспорт.

Это единственное предприятие в России, получившее европейский сертификат качества на строительный утеплитель. За границу пока ушла только пробная партия товара, но уже сейчас формируется портфель заказов для желающих приобрести тепло-звукоизоляционные плиты изо льна. Среди новых перспективных разработок также льняная упаковка для транспортировки рыбы. Таким ноу-хау хотели бы воспользоваться японские партнеры, в частности, активно закупающие семгу в Норвегии и доставляющие её воздушным путём в Японию. Сейчас здесь перерабатывают около 800 тонн льнотресты в год. Новый собственник вложил в развитие производства 300 миллионов рублей, в планах дальнейшая модернизация фабрики.

Ржевская льночесальная фабрика стала одним из предприятий, на примере которого говорили о потенциале всего тверского льноводческого комплекса. Для этого в Тверскую область приехала делегация федерального Минсельхоза. Наш регион в лидерах по посевным площадям льна, а также рассказать о проблемах отрасли.

На помощь рассчитывает старицкий колхоз "Родина". 350 гектрахов занято под выращивание льна-долгунца. В 2005 году хозяйство выкупило обанкротившийся льнозавод.
Дополнительные меры стимулирования отрасли в масштабе всей страны будут приняты в рамках программы развития сельского хозяйства в Нечерноземье. Речь в частности идёт о погектарной субсидии для производителей льна.

Итогом двухдневного рабочего визита станет совещание в Твери, на котором обсудят перспективы развития льноводства в Верхневолжье.


АРХИВ 


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