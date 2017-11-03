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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





03.11.2017 09:03 
На экскурсии в нашей телерадиокомпании побывали школьники

На экскурсии в нашей телерадиокомпании побывали школьники

Фото  Видео репортаж Видео
Юные гости увидели работу телевидения изнутри. Им показали аппаратные, студии. Научили брать интервью.

Поездка на ГТРК Тверь – награда школьникам поселка Аввакумово Калининского района за хорошую учебу. Началось всё с самого интересного - студии «Вести-Тверь». Её называют сердцем компании.

Здесь в прямом эфире на канале "Россия 1" в течение всего дня выходят новости, проходят записи различных программ.

Школьники узнали, что такое суфлер, «петличка" как работает ведущий. И сами побывали в этой роли.

А это аппаратная. Здесь находится пульт управления и работает выпускающая бригада. Руководит процессом режиссер. Отсюда готовые сюжеты попадают в эфир, затем - на экраны телезрителей.

Самые любознательные побывали в радиостудии. Радиоведущая Анна Бабаева рассказала о своем нелегком, но интересном труде.

Немалый интерес вызвала «news-room», «монтажка», АСБ и современная телевизионная техника. Самые смелые попытались взять первое в своей жизни интервью.

Один день по ту сторону экрана, знакомство с профессией телевизионщиков, запомнится надолго. И многие уже решили, кем хотят стать в будущем.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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