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|03.11.2017 09:03
|На экскурсии в нашей телерадиокомпании побывали школьники
Юные гости увидели работу телевидения изнутри. Им показали аппаратные, студии. Научили брать интервью.
Поездка на ГТРК Тверь – награда школьникам поселка Аввакумово Калининского района за хорошую учебу. Началось всё с самого интересного - студии «Вести-Тверь». Её называют сердцем компании.
Здесь в прямом эфире на канале "Россия 1" в течение всего дня выходят новости, проходят записи различных программ.
Школьники узнали, что такое суфлер, «петличка" как работает ведущий. И сами побывали в этой роли.
А это аппаратная. Здесь находится пульт управления и работает выпускающая бригада. Руководит процессом режиссер. Отсюда готовые сюжеты попадают в эфир, затем - на экраны телезрителей.
Самые любознательные побывали в радиостудии. Радиоведущая Анна Бабаева рассказала о своем нелегком, но интересном труде.
Немалый интерес вызвала «news-room», «монтажка», АСБ и современная телевизионная техника. Самые смелые попытались взять первое в своей жизни интервью.
Один день по ту сторону экрана, знакомство с профессией телевизионщиков, запомнится надолго. И многие уже решили, кем хотят стать в будущем.
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