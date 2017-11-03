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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





03.11.2017 09:04 
Тверских фермеров готовы подключать к электросетям на льготных условиях

Тверских фермеров готовы подключать к электросетям на льготных условиях

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Этот вопрос обсуждали на заседании Законодательного собрания. Парламентарии готовы вывести аграриев в отдельную группу потребителей в учете Атомэнергосбыта.

Этот круглый стол в областном парламенте было решено провести после выхода в эфир репортажа в программе "Вести-Тверь" о проблемах подключения к электросетям, возникших у крестьянско-фермерского хозяйства Юлии и Ивана Бруй. Аграрии не могли договориться с энергетиками и получить нормальные технические условия.

Плата за присоединение к электросетям должна быть соразмерна размеру и доходам компании, считают сельхозпроизводители. В ходе обсуждения за круглым столом удалось достигнуть серьезных сдвигов.

Участники совещания предложили синхронизировать программы социально-экономического развития районов с инвестпроектами развития крупных компаний, в которых и будут заложена стоимость подключения к энергоресурсам. Кроме того, в числе предложений – вывести фермеров в отдельную группу потребителей в учете Атомэнергосбыта. Также комитет по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу взял на себя обязательство по разработке памятки для сельхозтоваропроизводителей, которая даст полное представление обо всех тонкостях оформления заявок по подключению к электросетям.


АРХИВ 


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