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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





03.11.2017 09:04 
На коммунальную катастрофу жалуются жители одного из многоэтажных домов в микрорайоне Южный областной столицы

На коммунальную катастрофу жалуются жители одного из многоэтажных домов в микрорайоне Южный областной столицы

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Уже несколько десятков лет в здании течет крыша. От постоянных протечек во время дождя и таяния снега происходят регулярные замыкания электропроводки, которые создают угрозу жизни людям. Люди обращались в разные инстанции, но с потолка продолжает капать.

Промокшие стены, плесень, запах сырой штукатурки для жителей 9-го этажа дома №4 по улице Королёва в Твери - ежедневная головная боль. Дому 47 лет, больше 30 из них, говорит Елена Анохина, в квартирах протечки. С момента постройки капитального ремонта крыши не было ни разу.

В управляющей компании о проблеме знают, но средств хватает только на временный. Кровля полностью изношена.

В программу капитального ремонта регионального Фонда дом №4 попал еще в 2016 году. Тогда же должны были провести капремонт систем электро- и теплоснабжения, на который не хватило денег. Сметная стоимость превысила предельную, теперь жителям предстоит бумажная волокита по утверждении новой суммы. Проект ремонта кровли тогда всё же составили, но подрядчиков для выполнения работ не нашли.

Пока ищут желающих отремонтировать кровлю, жители 9-этажки запасаются терпением, зимовать им в очередной раз придется в суровых условиях.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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