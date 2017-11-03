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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





03.11.2017 09:05 
В следующем году льноводческие хозяйства будут вновь получать государственные субсидии

В следующем году льноводческие хозяйства будут вновь получать государственные субсидии

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За каждый посеянный гектар обещают платить до 10 тысяч рублей. О перспективах развития регионального льноводства сегодня говорили на расширенном совещании. Работу тверских предприятий оценили представители Министерства Сельского хозяйства России.

Льноводство - перспективная, но очень затратная отрасль аграрного сектора. В этом году льноводы лишились федеральных субсидий, традиционно выделяемых на посевную. Как итог: возделываемая под лен площадь в Тверской области сократилась с 6 800 гектаров до 4 400. Теперь Верхневолжье на третьем месте после Вологды и Смоленска, хотя в прошлом году были первыми.

Представители льноводческого комплекса Верхневолжья решили создать Тверской льняной кластер, в который вошли хозяйства, возделывающую культуру, льнопереработчики, научные институты, изучающие вопросы льноводства.

На федеральном уровне сейчас решается вопрос о возобновлении в 2018 выплат субсидий льноводческим хозяйствам. За каждый посеянный гектар готовы заплатить до 10 тысяч рублей. Главное условие - получение качественной льнотресты. Тверские льноводы говорили о необходимости разработать также меры поддержки по модернизации льнозаводов, закупке современной сельскохозяйственной технике, возобновлению семеноводческого фонда. 6 предприятий льняной отрасли Верхневолжья представили в федеральный Минсельхоз свои инвестпроекты.

Лучшие предложения, озвученные тверскими льноводами" войдут в программу развития сельского хозяйства регионов Нечерноземья. Поручение по ее разработке Президент Владимир Путин дал в июле прошлого года во время своей рабочей поездки в Тверскую область. А уже через 2 недели в федеральном Минсельхозе ждут программу развития льноводства Тверской области, поставившей задачу вернуть себе титул льняной столицы России.


АРХИВ 


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