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03.11.2017 16:00 
Управление ФСБ России по Тверской области и Росгвардия пресекла деятельность преступной группы в Твери

Управление ФСБ России по Тверской области и Росгвардия пресекла деятельность преступной группы в Твери

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По словам оперативников, злоумышленники на протяжении долгого времени незаконно оформляли в России иностранных граждан.

По данным следствия, члены преступной группы, используя помещения документ-центров, осуществляли прием иностранных граждан для подготовки документов по фиктивной постановке на миграционный учет и регистрации, а также по их фиктивному трудоустройству. Только выявленной группой легализовано более 500 лиц. В ходе обысков в местах проживания фигурантов изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность. В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «организация незаконной миграции».
Подобные противоправные действия лиц приводят к увеличению незаконных миграционных потоков в Тверскую область и Россию в целом. В том числе тех, кто находится в розыске за совершение преступлений, представителей международных террористических организаций, которые в дальнейшем занимаются пропагандой религиозно-экстремистской идеологии и вовлекают в террористическую деятельность граждан России.


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