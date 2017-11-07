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07.11.2017 09:06 На федеральной трассе М-10 в Тверской области теперь будут контролировать образование льда





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В дорожное полотно "вшили" датчики температуры. Как работает система?



Наблюдение за состоянием главных дорог ведется с помощью информационой технологической системы. В Тверской области установлено 10 метеостанций на трассе "Москва-Санкт-Петербург" и 9 на автодороге "Балтия". Увидеть их можно на столбах на обочине. В асфальтовое покрытие положили специальные датчики, которые в режиме реального времени передают информацию о его состоянии.



Датчики, которые "вшили" в асфальтовое покрытие позволяют контролировать его температуру. С помощью новейших технологий теперь можно и прогнозировать образование льда на дороге.



Данные метеостанций поступают центр управления производством, и диспетчер в случае отклонения показателей от нормы подает сигнал о необходимости вызвать бригады для обработки дороги противогололедными материалами.



На основании полученных данных компьютер выдает оперативный прогноз состояния федеральных автодорог на ближайшие 4 часа. Если на каком-то участке загорается красный цвет, значит, там возможно образование гололедицы. Такая система позволит дорожным службам зимой оперативно предотвращать скользкость на главных дорогах страны.



Метеорологическую обстановку на федеральных трассах помогают оценить и гидролокаторы, расположенные в Твери, Валдае, Смоленске и Войково, а также видеокамеры - на территории Верхневолжья их 35.









