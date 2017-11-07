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07.11.2017 09:07 К столетия Октябрьского переворота Тверская областная картинная галерея подготовила выставку «1917 в искусстве»





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Она начала работу в Мемориально-художественном музее Владимира Серова.



Миниатюрная графическая работа Владимира Фаворского "Октябрь 1917", серия эскизов Фитингофа "Ленин идет в Смольный" - философское осмысление событий, участниками которых стали выдающиеся русские художники в начале прошлого века. Выставка в музее Серова поселка Эммаус, посвященная 100летию Октябрьской революции, уникальна тем, что на ней представлены подлинники из коллекции Областной картинной галереи. Живописные работы: "Ленин и Сталин в Кремле" Радимова, "Ленин у Финляндского вокзала" Рындина, первый эскиз Серова к знаменитому полотну "Ленин провозглашает советскую власть", - рассказ о времени, о великих переменах и больших надеждах.



Ярким явлением в искусстве начала 20го века стал фаянс с изображением символов победившей революции. В новой экспозиции музея Серова представлены уникальные работы Фрих - Хара, , Ефимова, Прессман, изготовленные на Конаковском фаянсовом заводе и ранее не выставлявшиеся. В рамках выставки проводятся лекции по истории создания художественных произведений и их авторах.









