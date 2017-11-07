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07.11.2017 09:07 В Твери продолжается восстановление Спасо-Преображенского кафедрального Собора





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По смете на всю работу требуется порядка 500 миллионов рублей. Одними пожертованиями горожан его вряд ли удастся возвести в ближайшие годы.



Спасо -Преображенский Собор в Твери возводится по обмерным черчежам 1935 года. Его воссоздают в границах прежнего фундамента. Сегодня на Соборной площади уже возведены стены, здесь установлен подъемный кран, есть сроительный материал, но средств на дальнейшие работы недостаточно



Для областной столицы Собор - уникальный пример восстановления исторической части города. За исключением, православной святыни, которую взорвали в 1935 году, рядом сохранилось все архитектурное обрамление.



Средства на восстановление Спасо-Преображенского Собора, где находилась ракка с мощами святого Михаила Тверского, сегодня собирают буквально всем миром. Откликаются не только горожане, которые заказывают именные кирпичи на строительство. Необходимыми материалам готовы помочь предприятия города и области. Но сейчас основная задача поднять стены и завершить кладку.



Глава региона Игорь Руденя поставил задачу восстановить Спасо- Преображенский Собор. План -гарфик основных работ составлен



Следующий год для Верхневолжья значимая дата- 700 лет со дня преставления Святого Михаила Тверского. В Соборе он венчался и здесь же хранились мощи благоверного князя. Православные верят, колокольный звон на Соборной площади раздастся как несколько веков назад.









