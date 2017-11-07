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07.11.2017 09:08 
В Верхневолжье написали «Большой этнографический диктант»

В Верхневолжье написали Большой этнографический диктант

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Впрочем, "диктант" - только название масштабной акции. На деле это тест. Проверить свои знания по истории и культуре самых разных народов страны решились сотни человек. Испытание мог пройти любой желающий, кто владеет русским языком, от 15 лет и старше.

Тверь во второй раз присоединилась к этой просветительской акции. Исторический факультет Госуниверситета стал основной площадкой. Здесь официально зарегистрировались 39 человек. Для многих -это первый опыт.

В России и за рубежом диктант пишут на 1500 площадках. Больше всего их в Удмуртии -210. В Тверском регионе всего 5.

На решение тестовых заданий отведено 45 минут. За это время участникам необходимо ответить на 30 вопросов. О результатах" Большого этнографического диктанта "можно узнать на сайте акции 12 декабря.

Тематика вопросов интересная и разнообразная, отмечают организаторы.

Средняя оценка по стране в прошлом году составила 54 балла из 100 возможных. И это неплохо.

В прошлом году диктант написали почти 90 тысяч человек: 35 из них очно , остальные -онлайн. В этом году, для тех кто не смог придти на площадку правила не изменились. Ответить на вопросы теста по- прежнему можно на сайте до 5 ноября.


АРХИВ 


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