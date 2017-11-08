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08.11.2017 09:07 
В стране отметили День воинской славы – 76 годовщину исторического военного парада на Красной площади

В стране отметили День воинской славы – 76 годовщину исторического военного парада на Красной площади

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В Москве более пяти тысяч военных одетых в форму Красной Армии участвовали в торжественном марше. Парад был и в Твери. Стройными рядами по площади Жукова прошли юнармейцы.

Барабанная дробь в дань уважения тем, кто 7 ноября 41-го года, рискуя жизнью, провел парад Красной площади, а затем отправился защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. В зале академии воздушно-космической обороны имени Жукова собрались представители всех военно-патриотичесих отрядов областной столицы. Об исторической значимости проведения парада в условиях войны молодым людям рассказали ветераны.

В то время это событие для многих казалось невозможным. Поэтому 7 ноября представители военного поколения называют святым днем для нашей Родины, который заставил поверить в возможность Победы и придал силы для борьбы с противником. В 41-ом страна отмечала 24-летие Октябрьской революции, в 2017-ом она празднует столетний юбилей.
В Твери акция "Равнение на бессмертие" проходит шестой раз. Инициативу проводить торжества среди молодежных организаций в этот день и парад в 2012-ом году проявили участники военно-патриотического объединения "Сокол". Сейчас они вновь в военной форме.

После официальной церемонии молодые патриоты областной столицы на площади перед академией имени Жукова провели парад, посвященный Дню воинской славы России.


АРХИВ 


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