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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





08.11.2017 09:07 
Более 100 улиток в витринах ЖБИ

Более 100 улиток в витринах ЖБИ

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На предприятии открылась необычная тематическая выставка. Моллюски в разных исполнениях: из дерева, проволоки и стекла.

Эту улитку из алюминиевой проволоки руководитель предприятия Анна Рыбакова привезла из Хорватии. Каждому экземпляру здесь, как в настоящем музее, присваивают индивидуальный номер - многие экспонаты эксклюзивные, то есть выполненные в одном экземпляре. Сейчас коллекция насчитывает свыше 100 экспонатов, выполненных в разной технике и из различных материалов - дерева, стекла, глины, бронзы.

Собирать тематическую коллекцию на предприятии начали больше двадцати лет назад, с тех пор, как улитка стала эмблемой компании. Сейчас она пополняется и за счёт её партнёров. Есть и живые представители этого вида моллюсков. В дальнейших планах руководства предприятия открыть здесь музей Улитки.


АРХИВ 


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