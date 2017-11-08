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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





08.11.2017 09:07 
В многоквартирном доме в Рамешках уже больше 18 лет не было капитального ремонта

В многоквартирном доме в Рамешках уже больше 18 лет не было капитального ремонта

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Крыша здания "просела", а жильцы верхних этажей уже и забыли про ремонт в квартирах. Местные жители обращались и в Прокуратуру и жилинспекцию. Проблема до сих пор не решена.

О том, что квартире Анны Турчинской был сделан ремонт, теперь мало что напоминает. Как гирлянда висит побелка, деформировались недавно купленные двери. За прогнозом погоды жильцы дома в поселке Рамешки наблюдают ежечасно. Едва справляется с водными потоками участница Великой Отечественной войны Мария Александровна Охотина. Ей 93 года.

Капитально крышу не ремонтировали больше 18 лет. В 2016 дом в числе первых в поселке Рамешки включили в краткосрочный план. В программу по капитальному ремонту кровли он вошел, даже известен подрядчик ООО "Стройэнерго". Правда, его на объекте еще никто не видел, несмотря на жалобы в Жилищную Инспекцию, Прокуратуру и фонд капитального ремонта

Чтобы хоть как-то спасти жильцов дома от дождей, крышу сейчас частично в спешном порядке, вместо подрядчика, латает управляющая компания.

Крыша за все это время дала "просадку". Вода даже не смотря на заплатки все равно, говорят строители, будет попадать в квартиры. В региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов, куда жильцы исправно платят по обязательной строке, пока не могут заставить подрядчика приступить к работам

В связи с погодными условиями осени до 13 декабря, как прописано по контракту, подрядчик из Орла ремонт кровли сделает вряд ли. Сроки уже сорваны. Если условия не будут выполнены, компанию ждет штраф. А жителей - зима и весна под текущей крышей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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