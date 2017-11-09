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09.11.2017 09:08 
Мусорную проблему сельского масштаба пытаются решить жители поселка Рязаново

Мусорную проблему сельского масштаба пытаются решить жители поселка Рязаново

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На площадки с контейнером образовалась свалка. Отходы тлеют, а крысы - постоянные соседи.

Этот мусор в центре Рязаново не обходят стороной даже козы. Полакомиться остатками пищи их любимое занятие. Насколько экологично будет потом молоко остается только догадываться.

Эта свалка образовалась почти сразу, как несколько лет назад, в поселке Рязаново установили контейнерную площадку. Мусорных баков достаточно для того, чтобы поместились отходы со всего населенного пункта, однако, не все жители доходят до контейнеров, а складируют мешки рядом. Все, что не нужно, привозят в Рязаново и из соседних деревень. И поджигают.

Такая мусорка расположилась между поселковым Домом культуры и школой. Ни родителей, ни детей такое соседство не устраивает. Люди неоднократно обращались в разные инстанции. После неконкретных ответов для того, чтобы выяснить, кто виновен в поджогах, уже и сами готовы установить видеокамеры.

Глава администрации Верхневолжского сельского поселения утверждает: управляющая компания вывозит отходы из контейнеров по будням ежедневно, а жгут отходы представители магазинов, которые находятся рядом. Единственный выход решить проблему местные власти видят в строительстве двух новых площадок для сбора мусора в других частях Рязанова.

А на месте этой свалки, где сегодня пасутся козы, сельская власть планирует разбить парк,. Проект благоустройства для получения федерального финансирования администрация поселения подаст в Министерство строительства уже в январе.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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