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09.11.2017 09:08 9 лет исполнилось народному музею рода Корниловых в Рясне Старицкого района





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К этой дате обнаружились и любопытные факты о жизни флотоводца. Так, в самом начале своей военной карьере Владимир Корнилов был разведчиком. И на одном из заданий сумел добыть секретные схемы кораблей.



Каждое утро в Рясне Старицкого района поднимается андреевский стяг перед зданием музея рода Корниловых, который дал России 18 офицеров флота. Среди них выделяется вице-адмирал Владимир Корнилов, герой Крымской войны. Как сейчас оказалось, был он не только флотоводцем, но и разведчиком. Это подтвердили документы. Масштаб личности организатора обороны Севастополя восхищал Алексадра Волнухина с юности. Бывший председатель местного колхоза 9 лет назад создал музей своего кумира и его рода. В 2012 году установил памятник. В Питере заказал проект, в Москве нашел скульптора. Чтобы расплатиться, взял в кредит 400 тысяч рублей.



Четырежды правнучка Владимира Корнилова - Нина Петрова живет в Севастополе, где ее предок героически погиб и покоится в адмиральском склепе. Дважды побывала в родовом гнезде - в Рясне по приглашению Волнухина. Экспозицию она оценила.



Директор, истопник и экскурсовод - в одном лице, Александр Волнухин переживет, что с его уходом на пенсию, а ему сейчас 65, музей будет никому не нужен. Он - народный, относится к краеведческому центру местного дома культуры. Придать официальный статус своему детищу - сейчас задача №1 для Волнухина, который верит, что единственный в стране музей Владимиру Корнилову будет существовать всегда.









