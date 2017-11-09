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09.11.2017 09:09 Все больше и больше жалоб поступает от автолюбителей Твери на ямы в асфальте





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Из-за частых провалов грунта , попасть колесом в черную дыру сегодня можно не только во дворах, но и на магистральных улицах. Почему земля уходит из под ног?



Бульвар Цанова 35. Здесь в проезде между домами второй провал за последний месяц. На этот раз яма появилась рядом с канализационным колодцем.



В прошлый раз в начале октября здесь под асфальт ушёл целый самосвал - в итоге повредил теплотрассу. Инцидент произошел днем, поэтому очевидцами происшествия стали многие жильцы.



Другой пример октября. Улица Хрустальная, двор жилого дома, детская площадка. На ней вот эта мама внезапно ушла одной ногой под землю. По словам женщины больше, чем на полметра. Отделалась, как говорится, легким испугом, но если бы на её месте оказался ребенок, то последствия могли быть гораздо хуже. Подобные инциденты случаются в Твери с пугающей регулярностью. Например, в прошлом году внезапно провалился асфальт на улице Паши Савельевой, то же самое случилось на пересечении улицы Володарского с бульваром Радищева. Специалисты говорят, что причины разные, например, ветхость самих дорог или коммунальных сетей. Существенно на это также могут повлиять забитые грязью ливневые стоки.



Если на дорогах с большим траффиком провалы ремонтируют быстро, то тротуары и дорожки , где прохожие - редкость, своего часа ждут довольно долго. Пример - микрорайон Южный, Октябрьский проспект 48. Там под электрическим столбом у кромки тротуара глубокая яма, которая, по словам очевидцев, существует здесь уже давно. Специалисты говорят, что в новостройках такой проблемы нет - инженерно-геологические изыскания, включая проверку грунта на прочность, это часть строительного регламента. Провалы - болезнь жилых и спальных районов с многолетней застройкой. Там за безопасность и содержание объектов отвечают коммунальные службы и управляющие компании. К примеру, если провал образовался на придомОвой территории, то обращаться нужно в управляющую организацию, если это зона ответственности городских коммунальных служб, то к ним или в администрацию Твери.









