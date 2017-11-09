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09.11.2017 09:09 В Твери вспоминали полицейских, погибших при исполнении служебного долга





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На площади Мира прошел траурный митинг, возложили цветы. А в список личного состава навечно зачислили еще одну фамилию.



Традиционно в Твери памятные мероприятия начинаются у мемориала, погибшим сотрудникам органов внутренних дел Верхневолжья. В числе приглашенных на траурный митинг действующие сотрудники всех подразделений органов внутренних дел, ветераны службы, руководство региона.



В этом году на мемориальной плите добавилась еще одна фамилия. В январе с дежурства не вернулся инспектор спецбатальона ГИБДД Андрей Никитин. Всего вместе с ним 194 стража порядка Верхневолжья "навечно зачислены в списки личного состава". Ценой своей жизни они доказали верность служебному долгу и Родине.

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания, а траурный митинг завершился возложением цветов к мемориалу.









