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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





10.11.2017 09:12 
Свое 100-летие отмечает биологический факультет Тверского Государственного университета

Свое 100-летие отмечает биологический факультет Тверского Государственного университета

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В рамках этого события сегодня в ВУЗе проходит большая Международная конференция. Более 200 человек: биологи, экологи и географы России и Индии собрались, чтобы обсудить вопросы сохранения природы в глобальных масштабах. Татьяна Корсунова продолжит тему.

Около двухсот ведущих ученых-ботаников, зоологов, экологов России, а также Индии приехали в Тверь. В течение трех дней они обсудят подходы к изучению и сохранению природы в глобальных масштабах.

К примеру, до сих пор нет полной классификации тропических растений. Ее уже и не составить, сетуют биологи. Основные причины - загрязнение окружающей среды, изменение климата. К его всё ускоряющимся темпам не успевают адаптироваться растения.

Сейчас ботаники во всем мире объединяются для решения общих проблем. У кого-то есть специалисты, а у кого-то - оборудование. Более того, обмениваются технологиями. Так, завязались связи между учеными тверского госуниверситета и вуза в Махараштра, в Индии.

Тверь для научного сообщества - особенная. Прежде всего, тем, что кафедре ботаники в государственном университете исполнилось 100 лет.

Миссия участников международной научной конференции - не только изучать и сохранять природу, но и обратить внимание общественности на необходимость остановить процессы, которые ее разрушают. Ведь многое зависит от людей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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