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10.11.2017 09:12 Вышний Волочёк может стать еще одной точкой притяжения православного туризма





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Здесь в Казанском женском монастыре похоронена одна из почитаемых стариц - блаженная Любушка Сусанинская. Обитель начали возрождать 25 лет назад.



Ее называют Тверской Матронушкой. С просьбами о защите, помощи в семейных делах, в укреплении веры обращаются к ней прихожане.



Хотя на Тверской земле Любушка прожила всего несколько лет. Она родилась в Калужской губернии в сентябре 1912 года. Родители были очень религиозны, также воспитали и детей. После их смерти Любовь Лазарева - так звали Любушку - переехала в Петербург, работала. Это были страшные для верующих людей годы. Революция, гонения. Хлебнула горя полной чашей. Любушка начала странствовать. В Казанском женском монастыре в Вышнем Волочке старица поселилась в 1997 году.



Поддерживала насельниц монастыря при жизни, продолжает делать это и после своей смерти. В короткие сроки удалось восстановить и открыть Казанскую церковь, сейчас реставрируют храм Андрониковой Божьей матери. «Любушкиными молитвами», говорят все в обители.



Средства на ремонт собирают всем миром. Большую поддержку оказывает региональная власть. Губернатор Игорь Руденя оказывает большое внимание ходу работ. Сейчас территорию, на которой еще четверть века назад была воинская часть, не узнать. Горят золотом купола, в небо устремляются белые стены обители. А над могилой старицы Любушки тонкой свечкой вознеслась часовня. Одно из любимых мест прихожан.









