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10.11.2017 09:13 
Донорская акция объединила сегодня студентов тверских вузов

Донорская акция объединила сегодня студентов тверских вузов

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«Подарить свою каплю надежды» собрались сотни человек. Этот волонтерский проект действует в регионе уже 20 лет. И за это время банк донорской крови увеличился почти на 2 тонны.

В первый день донорскую акцию поддержали больше 70 студентов из высших и средних специальных учебных заведений Твери. Большинство из них новички.

Студенческому донорству в Верхневолжье около 20 лет. Наибольшую популярность это движение получило благодаря волонтерскому проекту «Подари каплю надежды». Акция стартовала в 2008 году. За этот период ее постоянными участниками стали более 5 тысяч человек.

В кабинете забора крови установлены удобные кресла, они автоматические, здесь же контролируется давление сдающего, его общее состояние. Впервые на станции переливания крови Гамид Шамхалов, у него редкая группа третья отрицательная. Студенту 2 курса Тверского государственного медицинского университета, как будущему врачу, интересен не только процесс забора

По закону у доноров два дня выходных- обязательный в день сдачи крови. Также для них положена компенсация на питание - 5% от прожиточного минимума - это порядка 500 рублей. Для тех, кто сдает кровь первый раз, обязательно через 6 месяцев нужно прийти и сдать ее повторно. Некоторые заболевания проявляются в крови только через полгода. будущим донорам, кто только собирается им стать необходимо соблюдать диету не есть острое и вести здоровый образ жизни.


АРХИВ 


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